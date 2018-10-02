Evcil Hayvanlara Özel Mezar

SAMSUN'daki Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 25 dönüm alanda, 250 evcil hayvanın gömülü olduğu mezarlık bulunuyor. Doğal taştan yapılan mezar taşlarında ölen kedi ve köpeklerin isimleri yazıyor.

Kentteki sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarında bakımı için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında, 156 dönüm alan üzerine, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi kuruldu. Merkezde tam donanımlı veteriner kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, sahiplendirme alanı, yavru hayvan bölümlerinin yanı sıra evcil hayvan mezarlığı da yer alıyor. 5 dönümlük alanda oluşturulan evcil hayvan mezarlığının arazisi, talep artınca geçen yıl 25 dönüme çıkarıldı. 250 evcil hayvanın gömüldüğü olduğu mezarlıkta, doğal taştan yapılan mezar taşlarında ölen hayvanların isimleri yer alıyor. Bazı hayvanseverler ölen evcil hayvanlarının mezarlarına çiçek ekiyor.

Hayvanların defin işlemleri ve mezarları için ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, "Yaşam süresini tamamlayan, bir travma sonucu ölen veya bir viral hastalık sonucu tedavilerinin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle hayatını kaybeden evcil hayvanları daha önce vatandaşlarımız ormanlık alanlara gömüyor ya da atıyor, çöp istasyonlarına atıyor ya da evlerinin yakınındaki boş alanlara gömüyor veya atıyorlardı. Ancak bu durum birçok hastalığın yayılmasına neden oluyordu. Bu durumun önüne geçebilmek adına, biz, ölmüş olan hayvanların evcil hayvan mezarlığı alanı içindeki gömü alanına gömülmesini sağladık" dedi.

Gömü alanının oluşturulmasının iki ayrı önemi olduğunu belirten İşler, "Hayvanların yaşam süreci içerisinde, ailenin bir ferdi olan bu canlının bırakmış olduğu duygu yüklü yaşam birikiminin hatırlanması adına önemli. Sağlıklı bir köpeğin yaşam süresi 15-20 yıl. Bu süre içerisinde ailenin bir ferdi oluyor. Ailede bir çocuk bu köpekle birlikte büyüyor. Çocuğunun her hareketini takip etmiş, onu koruyup kollamış bir canlı aranızdan ayrılıyor. Dolayısıyla bu canlının rastgele bir yer yerine bir gömü alanında gömülmesi ve zaman içerisinde mezarına gelip duygularınızın yeniden tazelenmesi o aile için önemli. Ölen hayvanlardan yayılabilecek hastalıkların yayılmasının önüne geçmek de bu uygulamanın diğer önemli boyutu" diye konuştu.

İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'nde yer alan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde yaklaşık 400 kedi ve 500 köpek bulunuyor. Tesis 5 bin köpek ve 5 bin kedi barındırma kapasitesine sahip. Merkezde yılda 3 bin köpek ve 1500 kedi kısırlaştırılıyor. Merkezde hayvanların proteinli besin ihtiyacının düzenli karşılanması için mama üretim fabrikası bulunuyor.

- Samsun