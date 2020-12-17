Evcil Hayvanlar pandemiden kurtulmamıza yardımcı oluyor

Tüm dünyada yaşanan pandemiden dolayı günlük rutinlerimizi sınırlandırmak ve COVID-19'dan dolayı yaşanan kısıtlamalar insanlarda ciddi bir duygusal baskı yarattı. Bu nedenle, sosyal medyada sahiplenmelerin arttığı kedilerin, köpeklerin ve diğer evcil hayvanların fotoğraf ve videolarıyla dolup taştığını görmek belki de şaşırtıcı olmamalı.

Yeni bir araştırmaya göre, evcil hayvanlar birçok insanın koronavirüs salgını sırasında evlerine kapanmasından dolayı yaşadıkları zihinsel stresiyle başa çıkmasına yardımcı oldu.İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre,köpeklerin ve kedilerin de karantina sırasında bizi psikolojik olarak kurtardığını gösteriyor. Yapılan bu çalışma, yaklaşık 6.000 katılımcının yüzde 86.5'inin evcil hayvanlarının bu süreçte panik atakla başa çıkmalarına ve duygusal olarak yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.Her birinin yüzde 94'ünden fazlası, hayvanlarının aileleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve daha önce bir evcil hayvan edinmedikleri için pişmanlıklarını dile getirdiler. Evlere kapanıldığı bupandemi döneminde barınaklardan ve petshoplara yoğun ilginin olduğu da dikkat çekiyor.

Yapılan bu çalışma ayrıca, evcil hayvan sahiplerinin % 68'inin eve kapanma sırasında hayvanları için endişelendiklerini söyledi. Endişelenmelerinin sebebi, veterinerlik bakımı ve evcil hayvanlarının günlük aktivitelerine erişim kısıtlamalarını ve hastalandıklarında evcil hayvanlarına kimin bakacağına dair endişeleri içeriyordu.Evcil hayvan olmayan hayvanlarla en popüler etkileşim kuş gözlemiydi. Araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık% 55'i bahçelerinde kuşları seyrettiklerini ve beslediklerini söyledi. Araştırmaya katılan katılımcılardan bazıları evcil hayvanlar sizi kendi ruh sağlığınız için iyi olan şeyler yapmaya motive edebilir, sevdiğiniz veya rutininizin bir parçası olan hayvanlarla yapılan aktiviteler bir dereceye kadar normalliği geri getirmeye yardımcı olduğunu ifade ettiler.Katılımcılar ayrıca kişinin hayatına amaç ve anlam verme gibi olumlu duygularda artış olduğunu bildirmişlerdir.

İyileşme aşamasında olup olmadığınıza bakılmaksızın, evcil hayvanların nasıl çalıştığımız üzerinde derin bir etkisi vardır. Hayvanlar, ihtiyaç ve kriz zamanlarında ruh sağlığımızı iyileştirmekle ünlüdür.Bu stresli zamanlarda olumlu yönlere bakmakta zorlanıyorsanız, yalnızdeğilsiniz. Bununla birlikte evcil hayvan sahibiyseniz, evcil hayvan sahibi olmanın bir ayrıcalık ve zevk olduğunu unutmamak önemlidir. Evcil hayvanlarımızın sadece bir pandemide değil, aynı zamanda pandemi bittiğinde de onların yanında olmalıyız.

COVID-19 Salgını Evcil Hayvanınızİçin Ne İfade Ediyor?

COVID-19 belirtileri gösteriyor olsanız da olmasanız da, evde evcil hayvanınız varsa el yıkama ve hijyen uygulamaları konusunda her zamanki kadar titiz olmalısınız.Tıpkı insanlarda olduğu gibi, hastalığın yayılmasını durdurmak için evcil hayvanlarınızın da yataklarını, oyuncaklarını ve kaselerini sık sık yıkamaları uzmanlar tarafından önerilir.Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi olan CDC tarafından pandemi sırasında evcil hayvanlarla birlikte insanları güvende ve sağlıklı tutmaya yardımcı olacak öneriler yayınladı. Evcil hayvanınızı dezenfektanla silmeye karşı uyarıyor. "Bunlar evcil hayvanlar için çok zehirli olabilir" diyor.Evcil hayvanlarınızı enfeksiyondan korumak için park götürdüğünüz zaman diğer hayvanlardan ve insanlardan kaçınmanızı ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde gezdirmenizi öneriyor.



Köpekler ve Kediler Koronavirüs Kapabilir mi?

Yapılan araştırmalara göre kediler ve köpeklerde COVID-19'a yakalanabilirler.Hong Kong'daki iki evcil köpeğe, COVID-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda sahiplerinin de testleri pozitif olduğu belirtildi.Yerel sağlık yetkilileri, Hong Kong'daki iki köpeğin vakalarını insandan hayvana bulaşma vakası olarak nitelendiriyor ve her iki köpek de virüsün hiçbir semptomunu göstermediğini söylediler.

Hastalığın evcil hayvanlar ve insanlar arasında yayılmasını önlemenin diğer yolları arasında evcil hayvanlarınızın aşılarının güncel olduğundan emin olmak ve düzenli parazit kontrolü almak yer alıyor.Covid-19 yeni bir virüs türü olduğundan, hastalıkla ilgili bilgiler sürekli bir değişim halindedir. Ancak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü evcil hayvanların sahiplerine virüs bulaştırmadığını öne sürdü.Virüs, insanların mukus ve tükürük gibi salgılarından yayılıyor, bu yüzden hastalığı yayan hayvanlar değil, birbirlerine öksüren veya ellerini yıkamayan insanlardan bulaştığını belirttiler.

Kaynak:petyasam.com