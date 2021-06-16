Evcil hayvanlar için sosyal medya platformu kuruldu!
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Evcil hayvanlar için sosyal medya platformu kuruldu!

Evcil hayvanlar için sosyal medya platformu kuruldu!
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Hayvanların eş veya oyun arkadaşı bulmalarına yardımcı olmak, sahiplerine ise hayvansever bir sosyal çevre edinmeleri için sosyal medya platformu PetPaw kuruldu. Kurucusu Barkın Akabey, "Pandemi nedeniyle evde misafir olmaması hem köpeklerin hem de kedilerin kişisel alanlarına giren insanlara nasıl uyum sağlayacağını öğrenme yeteneğini sınırladı. Biz de bu hem patili dostlarımıza hem de ailelerine bir alan açmak istedik ve evcil hayvanlara özel sosyal medya platformunu hayata geçirdik" dedi.

Hayvanların eş veya oyun arkadaşı bulmalarına yardımcı olmak, sahiplerine ise hayvansever bir sosyal çevre edinmeleri için alan açmayı hedefleyen sosyal medya platformu PetPaw kuruldu. Kurucusu Barkın Akabey, "Pandemi nedeniyle evde misafir olmaması hem köpeklerin hem de kedilerin kişisel alanlarına giren insanlara nasıl uyum sağlayacağını öğrenme yeteneğini sınırladı. Biz de bu hem patili dostlarımıza hem de ailelerine bir alan açmak istedik ve evcil hayvanlara özel sosyal medya platformunu hayata geçirdik" dedi.

Amerika'da bin 300'den fazla evcil hayvan sahibinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre pandemide her 5 kişiden 1'i patili bir dost edindi. Ancak pandemi şartları evcil hayvanları da zorladı. Tıpkı insanlar gibi onlar da evde daha fazla zaman geçirmek, çevreyle ve diğer insan ve hayvanlara çok az temas halinde olmak durumunda kaldı.

Salgının sadece insanları değil evcil hayvanları da değişime zorladığını söyleyen Akabey, sosyal izolasyonun hayvanlarda davranış bozukluklarına ve ayrılık kaygısı gibi psikolojik sorunlara neden olduğunu aktardı.

HEM TÜRKİYE'DE HEM DE İNGİLTERE'DE KULLANILIYOR

PetPaw'ı şubat ayında hayata geçirildiklerini belirten Akabey, "Pandemi kapsamında getirilen sokağa çıkma yasakları süresince evcil hayvan sahipleri, patili dostlarını yalnızca evlerinin 15 metre uzağına kadar dolaştırabiliyordu. Bu nedenle özellikle sokağında çok fazla dolaşamayan köpekler yeni insanlar, yerler ve kokular keşfedemedi. Evde misafir olmaması hem köpeklerin hem de kedilerin kişisel alanlarına giren insanlara nasıl uyum sağlayacağını öğrenme yeteneğini sınırladı. Biz de bu tablodan hareketle hem patili dostlarımıza hem de ailelerine bir alan açmak istedik ve evcil hayvanlara özel sosyal medya platformu PetPaw'ı hayata geçirdik. Halihazırda İngiltere'de aktif olarak kullanılan platformumuz, Tu¨rkiye'de yayına girdiği 27 Şubat tarihinden bu yana binlerce kullanıcıya ulaştı" diye konuştu.

BARINAKLARDAN HAYVAN SAHİPLENME SÜREÇLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIMA HEDEFİ

Platformun özelliklerine de değinen Akabey, "PetPaw ile hem hem evcil hayvanlara eş veya oyun arkadaşı bulunmasına hem de sahiplerinin hayvansever bir sosyal çevre edinmesine yardımcı oluyoruz. Platformda yer alan online mağaza sayesinde de en uygun fiyatlı evcil hayvan u¨ru¨nlerini tek bir tıkla ulaşılabilir hale getiriyoruz. En yakın veterinerlerin ve pet shopların bilgilerine kolaylıkla erişme ve yol tarifi alma gibi özellikler de sunuyor, hayvan sahiplerinin patili dostları için en yararlı ve gu¨ncel bilgilere ulaşmasına olanak tanıyoruz. Aynı zamanda platformun hatırlatıcı özelliği sayesinde de aşı veya traş zamanı gibi önemli günler için bildirimler oluşturmaları kolaylaştırıyoruz. Üzerinde çalıştığımız yeni özelliklerle beraber evcil hayvan sahiplerinin tu¨m ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyoruz. Yakın gelecekteki planlarımızın başında ise barınaklardan hayvan sahiplenme süreçlerini dijital ortama taşımak geliyor" ifadelerini kullandı.

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