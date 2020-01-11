: Evcil hayvanlar için seyahat düzenlemesi

11.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:06

Evcil hayvanlar da artık sahibinin yanında seyahat edebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı evcil hayvanların otobüste yolcunun yanında taşınabilmesi için adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları yönetmeliğine göre artık aşı karneli kedi, köpek ve kuşlar özel kafeslerinde kilitli olmak şartıyla kucakta seyahat edebilecek. Gerekli hallerde yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşınabilmesi sağlanacak. Yönetmeliğe uymayan taşıma belgesi yetki sahiplerine 2 uyarı cezası verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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