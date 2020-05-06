Evcil hayvanınızı Kovid-19 nedeniyle terk etmeyin uyarısı

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habip Muruz, "Evcil hayvanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle terk etmeyin" uyarısında bulundu.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habip Muruz, "Evcil hayvanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle terk etmeyin" uyarısında bulundu.

Muruz, basın mensuplarına, köpek ve kedi gibi hayvan türlerinin kendi koronavirüslerinin olduğunu bu hayvanlardaki virüsün insanlarda hastalığa neden olmadığını söyledi.

Hayvanların Kovid-19'dan nasıl etkilenebileceğini incelemek için birçok tür üzerinde araştırmaların devam ettiğini hatırlatan Muruz, "Koronavirüs hastalarıyla yaşayan birkaç köpek ve kedide virüs varlığı açısından pozitif tespit edilmiştir. Fakat, enfekte olmuş bir hayvanın enfeksiyonu insanlara geri aktarabildiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Evcil hayvan sahiplerinin endişelerinin farkındayız. Ancak evcil hayvanlarımız ailenin bir parçasıdır. Bu nedenle, evcil hayvanınızı korkudan terk etmek için hiçbir neden yoktur." dedi.

Muruz, pandemi süresince evcil hayvan ve insan ilişkisinin depresyon, kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olarak büyük bir rahatlık ve rehabilite kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA