Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı
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Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı

05.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:12
Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı

İZMİR'de evcil hayvan sahipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında evinin önü sınırlı olmak kaydıyla can dostlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkardı.

İZMİR'de evcil hayvan sahipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında evinin önü sınırlı olmak kaydıyla can dostlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de, yurt genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama nedeniyle İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentte sessizlik hakim olurken, evcil hayvan besleyen bazı vatandaşlar, kısıtlamada tanınan izni kullandı. Evinin önü sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkardı. Köpeğini gezdirmeye çıkaran Kadir Yüksel, "Ben buralarda oturuyorum. Şu an tabii ki bildiğiniz üzere kısıtlama var. Fakat devletimizin tanımış olduğu bir hak var. Hayvanları düşündüler. Sağ olsunlar bu hayvanlar günlük yürümek zorunda, yürümediği zaman evde tabii ki sıkıntılar doğuyor. Biz de sabah erkenden çok fazla insan olmadan onla beraber rutin sabah yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. İnsanların bir yerde olmayışı da aslında onlar için bir avantaj oldu. Bildiğiniz üzere hayvanlar için gerekli alanlar yok" dedi.

'ONLAR OLMADAN ÖZGÜR DEĞİLİZ'Köpeği sayesinde özgür olduğunu söyleyen Ela Tunaboylu ise, "Evcil hayvanlarımızın dışarı çıkıp gezmesi, nefes alması gerekiyor. Bir de anlıyoruz ki onlar olmadan gerçekten özgür değiliz. Bu günlerde 'Boncuk'un varlığına şükrediyorum. En azından ben de gezmiş oluyorum, nefes alıyorum" diye konuştu.

Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı
Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı
Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı
Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı
Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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