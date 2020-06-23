EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI
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EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI

KORONAVİRÜS salgını evcil hayvan piyasasını da olumsuz etkiledi.

EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI
23.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:09

KORONAVİRÜS salgını evcil hayvan piyasasını da olumsuz etkiledi. Eminönü Akvaryum ve Evcil Hayvan Pazarı'nda, yurt dışından ithalat olmadığı için özellikle muhabbet kuşundan kanarya ve papağanlara dek pek çok kuş stoklarında  azalma yaşandığı öğrenildi.

Emjnönü'ndeki kuş galerisi sahibi Abdülhamit Coşar, kuş piyasasında yüzde 70 oranında bir azalma olduğunu  belirterek, " Bunun sebebi de ithalatın olmamasıdır. Mart ayından beri yurt dışı kapıları kapalı olduğu için bizim piyasa da bu durumdan olumsuz etkilendi. Özellikle de canlı hayvan sektörü diyebilirim. Yurt dışından kuş getiremediğimiz için yerli üretici fahiş fiyat uyguluyor. Yerli üretici fırsatçılık yapıp fiyatları arttırdılar. Biz de onlara ayak uydurmak zorunda kaldık. Kar marjımızı artırmamak şartıyla, fiyatlarımızı arttırdık. Fiyatları arttırdığımız için de talep azaldı. Müşterilerden olağan dışı tepkiler almaya başladık, haklı olarak tabii. Bunun tek sebebi de yerli üreticilerin fahiş fiyat uygulamasıdır. İthalatın açılmasını dört gözle bekliyoruz   dedi.

"TALEP, TÜRKİYE İÇİNDEKİ ÜRETİMİN KARŞILAYABİLECEĞİ DURUMDA DEĞİL"

Türkiye'de evcil hayvan beslemeye ciddi anlamda talep olduğunu söyleyen Abdülhamit Coşar, "Burası da bu konuda İstanbul'un merkezi olduğu için, hayvan almak isteyen ilk buraya geliyor. İstanbul'un evcil hayvan stoğunu biz karşılıyoruz ancak ithalat açılmadığı sürece hem biz mağdur oluyoruz hem de müşteri mağdur oluyor. O yüzden ithalatın bir an önce açılıp eski bolluk bereket içindeki günlerimize dönmeyi bekliyoruz" dedi.

"ESKİDEN 150 LİRA OLAN KUŞU, ŞU AN 350 LİRAYA ALIYORUZ"

Kuş stoklarındaki azalmanın evcil hayvan sektörünü yavaş yavaş yok ettiğini ve zararda olduklarını söyleyen kuş ve akvaryum galericisi Feyyaz Gönülkırmaz ise, "Kuş stoğumuzda yarı yarıya azalma var. Piyasa şu an çok kötü durumda. Fiyatlar uçmuş durumda. Neden diyecek olursanız ithalat durdu. Yurt dışından mal alamıyoruz ayrıca yerli üretici de çok uçuk fiyatlar veriyor. Biz de mecburen pahalı fiyatlara satmak zorunda kalıyoruz" dedi. Sultan papağanlarından söz eden Gönülkırmaz, ". Eskiden 150 liraya olan kuşu şu an 350 liraya biz alıyoruz. 500-600 arası bir fiyatta satıyoruz. Onu da satamıyoruz zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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