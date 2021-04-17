Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu
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Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'da evcil hayvan dükkanına yapılan baskında ele geçirilen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya'da evcil hayvan dükkanına yapılan baskında ele geçirilen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar doğrultusunda, Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evcil hayvan dükkanına baskın düzenledi. Baskında bir adet yırtıcı hayvan ele geçirildi.

El konulan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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