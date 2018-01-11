Evcil Dostunuz Artık Evde Kendini Yalnız Hissetmeyecek!

Gelişen teknoloji ile birlikte evcil hayvanlarınızın da kendilerini evde yalnız hissetmemesi için yeni çözümler üretiliyor. Evcil hayvan dostu teknolojik gelişimlerin yeni bir versiyonu olarak piyasaya sürülen PetChatz HD, evdeki dostlarınız için eğlenceli bir ürün. Evcil hayvan sahiplerinin ev dışındaki yaşantılarında da sevimli dostlarını görerek onlara küçük sürprizler yapmasını sağlayan PetChatz HD, evinizdeki sevimli dostlarınızla sürekli iletişimde olmanızı sağlıyor.

PetChatz HD ile her an evinizle uzaktan bağlantı kurabilirsiniz





PetChatz HD evinizde kuracağınız bir kamera sistemi. Kurulumu oldukça basit olan cihazı kullanmak da oldukça basit. Cihazı açtıktan sonra giriş yaparak evinizdeki Wi- Fi ağına bağlanmanız kurulum için yeterli oluyor. Bu işlemden sonra, cihazınızı evinizde evcil hayvanınızla rahat iletişim kurabileceğiniz bir alana monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternet bağlantısı ile uzaktan erişim sağlayarak kedinizin ya da köpeğinizin evdeki durumunu gözlemleyerek onun mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikle yoğun iş hayatı olan evcil hayvan sahibi aileler için akıllıca çözümler sunan PetChatz HD, evdeki düzeni sürekli kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Evinizden uzak kaldığınız dönemlerde sadece internet bağlantısı olan bir cihaz ile HD görüntü kalitesi sunan Pet kamerasına bağlanmanız mümkün. Kamera ile evinizi görüntüleyebilir, evcil hayvanınızla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda evcil hayvanınızın da sizi görme imkanı bulunuyor. Cihazın ekranına görüntünüzü yansıtabilir, evcil dostunuzla sesli iletişime geçebilirsiniz. Yeniliği temsil eden PetChatz HD, görüntü ve sesten çok daha fazlasını sunuyor. Evcil hayvanların sakinleşmesini sağlayan aromaterapi kokusu ile kilometrelerce uzakta olsanız da, onun kendini daha rahat ve sakin hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Hayvanlar ile sahipleri arasındaki bağları güçlendiren teknoloji!





Evcil hayvanlarınızın tüm duyularına hitap etmek amacıyla geliştirilen cihaz, küçük dostunuzun sizi görerek kendini yalnız hissetmemesini sağlıyor. Ekrandaki hareketleri algılayarak tepki veren küçük dostunuz evde vakit geçirirken de size ulaşabiliyor. Ekranı göremediği zamanlarda onu mutlu edecek aromaterapi kokusunun eve yayılması için uygulamanız üzerinden komut vererek de onun iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Kedi ya da köpeğiniz evin farklı bir konumunda olsa da, sesinizi duyması için mikrofonla ulaşarak onun da meraklı bakışlarla size yanıt vermesine imkan tanıyabilirsiniz.

Evcil hayvanınızla aranızdaki bağları kuvvetlendirmek ve gün içinde bir sohbet ortamı oluşturmak artık çok kolay! Devrim niteliğindeki bu cihaz evcil hayvanınız ile aranızdaki bağların güçlenmesini sağlıyor. Evin ve sizi evde bekleyen ailenizin en sevimli üyesinin durumunu istediğiniz an öğrenebilir, ona gün içinde sevginizi iletebilirsiniz. Evcil hayvanınızı önemsediğinizi gösterebileceğiniz PetChatz HD ile kaliteli bir görüşme sağlayabilir, evdeki durumunu dilediğiniz an görüntüleyebilirsiniz.



