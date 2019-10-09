Evanjelistlerden Trump'a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı'nın desteğini kaybedebilir

09.10.2019 14:06

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) evanjelistlerin önde gelen isimlerinden Pat Robertson, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, "Trump Tanrı'nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.



Trump'a bir dönem verdiği yoğun destekle tanınan ve televizyonlarda yaptığı siyasi yorumlarla evanjelistlerin ülkedeki en önemli temsilcileri arasında yer alan Robertson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise "diktatör" olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle