Ev ziyaretleri yasaklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Yeni yasaklar neler? Kabine toplantısı açıklamaları neler? Ev ziyaretleri yasaklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar neler?