Ev ziyaretleri yasaklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar neler?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Yeni yasaklar neler? Kabine toplantısı açıklamaları neler? Ev ziyaretleri yasaklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. AVM'lere girişlerde HES koduyla girilecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışında. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Salı günü yayınlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinden sonra tedbirler uygulamaya girecek.
EV ZİYARETLERİ YASAKLANDI MI?
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecektir.
- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir.
- Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YENİ YASAKLAR NELER?
- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.
- Cumartesi-pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.
- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.