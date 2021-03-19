Ev ziyareti yasaklanan Keşan'da ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira para cezası
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Ev ziyareti yasaklanan Keşan'da ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira para cezası

19.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:56
Ev ziyareti yasaklanan Keşan'da ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira para cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yasaklanan Edirne'nin Keşan ilçesinde, ev sahibi ve 4 misafirine 7 bin lira para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yasaklanan Edirne'nin Keşan ilçesinde, ev sahibi ve 4 misafirine 7 bin lira para cezası kesildi.

Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli yerlerden kırmızı kategoride yer alan ilçede, ev ziyaretlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mahalle Felek Caddesi'ndeki bir evde 5 kişinin toplanarak, alkol kullandıklarını belirledi. Ev sahibi ve 4 misafirine toplam 17 bin lira para cezası verildi. Misafirliğe gelenler evlerine gönderildi.

Bu arada, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuş Sokak'taki bir ganyan bayisinde denetim yapan ekipler, burada alkol kullandıkları belirlenen İ.Ç. ve G.Ç'ye salgın tedbirlerini ihlal etmekten 6 bin 800 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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