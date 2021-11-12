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Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe 450 Evler Mahallesinde kimsenin olmadığı ve imarsız olduğu iddia edilen mesken yıkımında kullanılan paletli kepçe zemin kırılması sonucu devrildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe 450 Evler Mahallesinde kimsenin olmadığı ve imarsız olduğu iddia edilen mesken yıkımında kullanılan paletli kepçe zemin kırılması sonucu devrildi.

İş makinesinin kırılan zemine doğru devrilmesi sonucu operatörün yaralandığı belirtildi. Kaza esnasında yaralandığı belirtilen Ali Gaffar Okkan Atabey Dicle üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ev yıkımında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

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