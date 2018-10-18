Ev Yemekleri Yapmak Yerine Gıda Sektörüne Ambalaj Üretiyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da kadın girişimci Nur Tüfenk, çevresindekilerin butik, ev yemekleri, takı mağazası açması önerileri yerine gıda sektörüne ambalaj üretim işine girerek kısa sürede işlerini büyüttü.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra evlenen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Nur Tüfenk, evde oturmak yerine kendi işini kurmaya karar verince sektör araştırmasına başladı.

Eşinin ve çevresindekilerin, butik, ev yemekleri, takı mağazası açmak gibi işlere yönlendirmek istediği Tüfenk, "Bu sektörler erkekler tarafından kadınlara bırakılmış" diyerek farklı bir alana yöneldi.

Bir yıl önce, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait İŞGEM'de, gıda sektörü için ambalaj üretmeye başlayan Tüfenk, hedef büyüterek şimdi ambalaj makineleri üretip Ortadoğu'ya ihraç etmeyi planlıyor.

Nur Tüfenk, AA muhabirine, sürekli ihtiyaç duyulan bir sektöre atılmak için araştırmalar yaptığını ve sonunda gıda ambalajı üretimine karar vererek kendi makine parkını kurup imalata başladığını söyledi.

Ürünlerini Samsun pazarının yüzde 50'sinden fazlasına Türkiye'nin ise yüzde 60'ına pazarladığını anlatan Tüfenk, iş yerinde 5 kişi istihdam ettiğini ve geldiği noktada işlerini büyütmeyi, kullandığı makineleri de üreterek ihraç etmeyi planladığını ifade etti.

Ortadoğu ülkelerinde ambalaj üretim makinelerine yoğun talep olduğuna işaret eden Tüfenk, "Önümüzdeki altı ay içinde makine imalatına girmeyi düşünüyoruz. Çalışmalara başladık." dedi.