Ev Yapmak İçin Geldi, Yatağında Öldürüldü

Kocaeli'den ev yaptırmak için memleketi Samsun'a gelen bir kişi evindeki yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürüldü. Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Demir Çelik Fabrikasından emekli olan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Aytaç (65), bankadan 60 bin lira para çekip 15 gün önce ev yaptırmak için memleketi Samsun'un Kavak ilçesine geldi. Evin temeline başlayan Abdullah Aytaç, Gebze'ye geri dönmek için hazırlık yaparken ailesi ile irtibatı kesildi. Gebze'deki ailesi telefonla ulaşamadığı Abdullah Aytaç'ın durumunu Kavak'taki yakınlarına haber verdi. Eve gidip yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Abdullah Aytaç'ı yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay jandarmaya haber verilirken yakınları Abdullah Aytaç'ın üzerindeki parası için öldürülmüş olabileceğini tahmin ediliyor. Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)