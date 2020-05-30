'Ev yapımı' Çanakkale geçilmez
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Ev yapımı' Çanakkale geçilmez

Mart ayında korona virüs salgını sebebiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi aktiviteleri yarım kalan Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle pandemi sürecinde evde yaptıkları çekimlerle bu etkinliği tamamladılar.

'Ev yapımı' Çanakkale geçilmez
30.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:52

Mart ayında korona virüs salgını sebebiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi aktiviteleri yarım kalan Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle pandemi sürecinde evde yaptıkları çekimlerle bu etkinliği tamamladılar.

18 Mart etkinlikleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Altınyıldız İlköğretim Okulu 1 A Sınıfı Öğretmeni Fatma Çabuk, "Şiir okuma, şarkı söyleme, folklor veya tiyatro gösterisi gibi her türlü sahne çalışmasının çocukların özgüven gelişimine faydası olduğuna inanıyorum. O sebeple her sene bir şekilde çocukları sahneye çıkarmaya çalışırım. En güzel çalışmanın da tiyatro olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeteneklerine göre çeşitli derecelerde görev alsalar da her çocuğu bir şekilde oyuna dahil edebilirsiniz. 18 Mart anma programını çocukların hepsinin görev alacağı bir çalışmaya çevirebileceğimi düşünerek göreve talip oldum. Bu çalışma sırasında okuma, anlama, ezber yapma ve tabii ki tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri hakkında çocuklarda merak duygusu uyandırma çabaları da vardı. Metni yazarken düşman askerlerinin bilhassa yabancı dille konuşturdum ki yabancı dil farkındalığı ve ilgisi hasıl olsun" dedi.

Mart ayı başında okul bahçesinde video çekim çalışmalarına başladıklarını belirten Fatma Çabuk, "10 tane kostüm kiraladık ve çekimleri tamamladık. Sahnenin çok fazla kalabalık olmaması için şiir okumak isteyenleri ayırdım ve her videodan sonra konuya uygun bir şiir belirledim. Şiir okuyanları ayırdıktan sonra yine çocukların ezber yeteneklerine ve okuma hızlarına göre kısa veya uzun metinlerini dağıttım. 18 Mart'ta sahnede olmalarını planlıyordum. Ama 13 Mart'ta okullarda 2 haftalık eğitime ara verilince 2 hafta beklemeye aldık. Ancak süreç uzayınca bunu nasıl tamamlayabileceğimi düşündüm. Biraz araştırma ve denemeyle yapabileceğimi fark edince velilerimden kısa videolar istedim. Bunlar, 'Evde Kal' ve 'Çanakkale Geçilmez' repliklerini söylediğimiz videoları oluşturdu. Daha sonra oturma planıyla kendi repliklerini söylemelerini istedim ve gelen videolarla plana uygun yerleştirme yaparak kurguyu tamamladım. Sahnede yapmayı düşündüğümüz her kareyi bu şekilde gerçekleştirebildik. Okulda çekim aşamalarında yaşadığımız zorluklar genelde bireysel oluyor; metnini unutan, yahut kelimelerin bazılarını pek duymadığı için söylemekte zorlanan çocuklar oldu. Ama onlar zaten gösteriyi daha tatlı yapıyor. Gürültü çok büyük sorun oldu, bir daha yaparsam çekimleri hafta sonu yapmam gerektiğini anladım. Ev çekimlerinde herkesin kendine göre gerekçelerle çekimleri zamanında yapamaması bütün planları aksattı. Bir de herkesin çekim yaptığı cihaz farklı olduğu için onları bütünleştirmek biraz zamanımı aldı. Çekim kaliteleri tabii hep aynı değildi ama bütünlük sağlandığı zaman çok göze batan bir aykırılık olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Çocuklarımdan biri, bundan sonra kendisine Mehmet Çavuş denilmesini istedi"

Çabuk, "Çocukların ilk başta ne yaptıklarını çok fark ettiklerini sanmıyorum. Video çekimlerinde ilk videoyu tamamladığım zaman hemen montajını yapıp okula götürdüm ve onlara izlettim. Yaptıkları ürünü izleyince daha dikkatli oynadıklarını düşünüyorum. En büyük sorunlardan biri arka planda olan seslerdi. Montajlanmış eserdeki arka plan seslerine dikkat çekip daha dikkatli olmalarını istedim. Ondan sonra yaptıkları işe olan saygılarının ve dikkatlerinin arttığını düşünüyorum. Tabii ki hiç unutmadılar, birden 10 yaş olgunlaştılar demiyorum. Ayrıca çocuklar bu karakterlerden etkileniyorlar ve kendilerine model olarak alıyorlar. Çocuklarımdan biri Bigalı Mehmet Çavuş'u canlandırmıştı ve annesine demiş ki 'Bana bundan sonra Mehmet Çavuş diye hitap etmenizi istiyorum'. Bu, benim çok hoşuma gitti" dedi.

"Pandemi süreci uzayıp, evde eğitim başlayınca sesli çekimlerin birçoğunu velilerimin desteği ile evde tamamladık" dedi. Çocukların eğitimlerini özverili bir şekilde devam ettirdiğini söyleyen Fatma Çabuk, "EBA TV'yi izlemelerini istiyorum ve bazen EBA'dan ödev tanımlıyorum. Bazen evde yapabilecekleri zeka oyunları ve aktiviteler gönderiyorum. Son üniteye geçtiğimiz zaman aklıma gelen bir fikirle çocuklardan sunum hazırlamalarını istedim. Sunumun ne olduğunu açıklayarak birkaç örnek gönderdim. Bunların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her gün bir çocuk seçtiği bir canlı hakkında araştırma yapıyor ve hazırladığı videoyu gruba gönderiyor. Grubu paylaşıma açıyoruz ve çocuklar soru soruyorlar. Onları cevaplıyor. Bol bol emoji, kalp ve beğeni yanında kendini ifade etmeyi öğreniyor. Birbirleri ile doğru iletişim kurmayı öğreniyorlar. Nezaket kelimelerini kullanma sıklıkları artıyor" dedi.

"Zoom uygulaması ile çocuklarla buluşuyoruz"

Öğretmen Fatma Çabuk, "Her cumartesi zoom uygulaması ile çocuklarla buluşuyoruz. Akademik olarak ihtiyaçları olmadığını düşündüğüm için sosyal bir aktivite olarak kullanıyorum. Okul, arkadaş ve öğretmen özlemlerini gidermeyi amaçlıyorum. O sebeple isim-şehir oynuyoruz. Bir dahaki aşamada tangram oynamayı planlıyorum. 18 Mart etkinliği için toplu olarak okuyacağımız bir şiir vardı, onu zoomda okuduk. Bayramdan önceki cuma günü ise çocuklara bir sürpriz yaparak evlerine ziyarete gittim. Çocukların şaşkınlıkları ve sevinçleri görmeye değerdi. Hem bayramın önemini vurgulamış olduğumu hem de kendilerine verdiğim değeri fark etmelerini amaçladım. İnşallah bu süreç bittiği zaman çalışmalara düzenli katılan öğrencilerimin hem akademik olarak hem de sosyal olarak hiç geriye düşmeyeceklerini hatta oldukça ilerleme kaydetmiş olacaklarını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: 'Ev yapımı' Çanakkale geçilmez - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:52:50. #1.14#
title