Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale - Haberler
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Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale

Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan ev yangınına itfaiye ve Orman Yangın İlk Müdahale ekipleri birlikte müdahale etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan ev yangınına itfaiye ve Orman Yangın İlk Müdahale ekipleri birlikte müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında ilk olarak Kamil A.'ya ait evin bacasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, bitişiğinde bulunan Emin E.'ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan 3'ü çocuk 7 kişi tahliye edildi. Meydana gelen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı da müdahale etti. Yangının söndürülmesinde Orman Yangın İlk Müdahale ekipleri etkili oldu.

Söndürme çalışmalarının ardından 2 ev de tehlike arz ettikleri gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı. - ESKİŞEHİR

Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale

Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale

Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Alpagut, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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