Ev yangınında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi kurtarıldı
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Adıyaman, İtfaiye, Fırat, 3. Sayfa

Ev yangınında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:17
Ev yangınında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Fırat'a ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev içerisinde bulunan 2'si engelli toplam 3 kişiyi dışarıya çıkararak kurtardı. Engelli olan 2 kişi dışarıya çıkarılarak güvenli bir yere alınırken mahsur kaldığı için dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları kurtarma sonrası alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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