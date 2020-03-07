: Ev yangınında dumandan etkilenen baba ve oğlu tedavi altına alındı

07.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:37

Adıyaman'da üç katlı bir evin üst katında çıkan yangında Suriye uyruklu baba ve oğlu dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Sıratut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Musullah Ali'ye ait 3 katlı bir evin üst katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Maddi hasara neden olan yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen baba Musullah Ali ile oğlu Mehmet Ali ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangını fark edince evden çıkmaya çalışırken zehirlenen baba ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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