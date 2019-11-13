Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

13.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:03

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir evde yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.



Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1701 Ada'da meydana geldi. Ada içerisindeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek dumanlar tüm evi sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı A.T., isimli bir kadın ise dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Dumandan etkilenen genç kadın ayakta tedavi edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA