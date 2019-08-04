Ev yangınına TOMA müdahale etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangına TOMA müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı bir evin 1'inci katındaki Bayram Yılmaz'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yılmaz ailesi evi boşaltırken, yoğun duman nedeniyle binada oturan bazı kişiler de mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TOMA ile gelen polis ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesini engellemek üzere bölgeye takviye TOMA aracı ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Binada mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ise polis ekipleri yardımcı oldu. Yoğun dumandan etkilenen 10 kişiyeyse 112 Acil Servisleri müdahale etti.

Vatandaşlar, itfaiyeye geç gelmesi ve yetersiz ekipmana sahip olması nedeniyle tepki gösterdi.

Ev sahibi Bayram Yılmaz, itfaiyenin çok geç geldiğini kendilerini yangından polis ekiplerinin kurtardığını belirterek, evin büyük bir kısmının yandığını can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA