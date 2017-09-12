Ev Yangını Ormana Sıçradı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde evde çıkan yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçraması üzerine bir mahalle boşaltıldı.

Ev Yangını Ormana Sıçradı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde evde çıkan yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçraması üzerine bir mahalle boşaltıldı. Yangın nedeniyle çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Dunya.com