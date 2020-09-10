Ev yangını mahalleyi dumanlar altında bıraktı
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Ev yangını mahalleyi dumanlar altında bıraktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, mahalleyi dumanlar içinde bıraktı.

Ev yangını mahalleyi dumanlar altında bıraktı
10.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:39

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, mahalleyi dumanlar içinde bıraktı.

Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi İpek Sokakta bulunan Ergün İlten'e ait evde meydana geldi. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ev küle dönerken, yangının çıktığı mahalle dumanlar altında kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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