Ev yangını korkuttu
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Ev yangını korkuttu

Ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Haliluşağı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çöpoğlu'na ait binanın 3. katında sobadan sıçrayan kıvılcımlardan olduğu tahmin edilen ve bir anda büyüyen yangın meydana geldi. Yangını gören ev sahibi durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Mehmet Çöpoğlu'na sağlık ekipleri müdahale etti. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise evi yanan aileyi ziyaret ederek gerekli olan desteği sağlayacaklarını söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Ev yangını korkuttu
Ev yangını korkuttu
Ev yangını korkuttu
Ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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