Ev Yangını Korkuttu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi zarara yol açtı.



Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Murat E.'ye ait evde dumanlar yükselmeye başladı. Duman daha sonra yangına dönüştü ve ev sahibinin yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar hemen 110'u arayarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU