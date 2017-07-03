Ev Yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında üç kişi dumandan etkilendi.



Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mahallesi'nde beş katlı apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.



Dumandan etkilenen üç kişinin tedavisi, olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı.



Evinin yanışını izleyen Zeki Söylemez gözyaşlarına hakim olamadı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.