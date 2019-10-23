Ev yangını: 3'ü çocuk 4 ölü - UŞAK
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Ev yangını: 3'ü çocuk 4 ölü - UŞAK

Yangın çıkan evden görüntüler Olay yerindeki sağlık ve itfaiye görevlileri Mahalle sakinlerinin bekleyişi UŞAK - Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

23.10.2019 09:52

Yangın çıkan evden görüntüler

Olay yerindeki sağlık ve itfaiye görevlileri

Mahalle sakinlerinin bekleyişi UŞAK - Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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