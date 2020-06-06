Ev yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev yangını

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

06.06.2020 21:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:03

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca köyü Rahmanlar Mahallesi'nde Selahattin Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev yangını

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Haber
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Libya Malatya Haziran
Şu an buradasınız: Ev yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 22:03:39. #1.14#
title