Ev yangını Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Kamil ve Ali Çuhadar'a ait iki katlı ahşap evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Alevlerin diğer evlere sıçramadan söndürüldüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA