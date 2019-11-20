Ev yangını
Bilecik'te 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'te 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi 571. Sokakta M.C'ye ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede çatıya sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Haber Videosu: Ev yangını