Ev yangını

20.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:07

Bilecik'te 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi 571. Sokakta M.C'ye ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA