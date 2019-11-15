Ev yangını

15.11.2019 05:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:47

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın en üst dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA