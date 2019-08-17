Ev yangını

17.08.2019 23:02

Bolu'da bir evde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokakta bir apartmanın zemin katında Emre Ölmez'in kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Ölmez, komşularının yardımıyla çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilen Emre Ö, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bu sırada bir kişinin komşusuna ait kediyi kucaklayarak binadan çıkarması dikkat çekti.

Yangın, itfaiyenin çabasıyla diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA