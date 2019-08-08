Ev yangını

08.08.2019 19:53

Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi Filiz Sokak'ta, 65 yaşındaki Murat Gebedek'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden ve bağırma seslerini duyan Gebedek'in ablası, kardeşini evden çıkararak durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürdü. Evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan müdahale sırasında ayağını burkan itfaiye ekibinden Ali Üretürk yaralandı.

Mahalle muhtarı Mehmet Zaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz yangının olduğu yere geldiklerini belirterek, "Tek kişi yaşayan bir vatandaş. Yangının neden çıktığı belli değil. Tahmin ediyorum, elektrik kontağından olabilir. Ablası onu kurtardı içeriden, biz daha sonra geldik. Ev komple yandı. İtfaiye hemen geldi müdahale etti ama bir anda yandı." diye konuştu.

Kaynak: AA