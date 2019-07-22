Ev yangını

Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesinde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kalanlar kapı ve pencereleri kırarak dışarıya çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrası söndürdü.

Yangın sonrası evde kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA