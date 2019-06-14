Ev yangını

Ev yangını

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.
Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
İtfaiyeciler tarafından evden çıkartılan Kadriye A, UMKE ekiplerinin yanına götürüldüğü sırada kızının da evde olduğunu söyledi.
Ekipler, Kadriye A'nın kızı Özgül Özge K'nin evden kendi imkanlarıyla çıktığını ve dışarıda vatandaşların yanında olduğunu bildirdi.
Annesinin evden çıkartıldığını gören Özgül Özge K, itfaiye ve UMKE ekiplerine "Bunu neden çıkarttınız." diyerek, evde bulunan "kedisinin" kurtarılmasını istedi.
Evin içinde kedi olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, kediyi aradı ancak bulamadı.
Özgül Özge K, UMKE aracı içinde kendisinin yanına gelen polis memuruna, evi annesinin yaktığını söyleyerek, "Hem evi hem de apartmanı yakmaya çalıştı. Ondan şikayetçiyim." dedi.
Yangında dumandan etkilenen Kadriye A. ile Özgül Özge K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Merkez ve Köroğlu ünitelerinde tedavi altına alındı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yangının bilinçli olarak çıkartıldığını belirlediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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