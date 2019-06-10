Ev yangını

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesine bağlı Sultaniye köyünde Zeki Gören'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Gören'in komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında camide akşam namazında olan Gören de haber üzerine koşarak evine geldi.

Gümüşova ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına, köylüler de destek verdi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Zeki Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün eve fazla girmedim, bahçedeydim. Ezan okundu, namaza gittik. Namaz çıkışı 'Evin yanıyor' dediler koştuk geldik. Evde tek başıma yaşıyorum, yangın esnasında evde kimse yoktu." diye konuştu.

Kaynak: AA