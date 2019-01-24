Ev Yangını

Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye ait 2 katlı evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen muhtarın kanser hastası babası Mahmut (87) ile oğlu Mennan ve Ayşe Yesirci, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhtar Yesirci, yangın esnasında evde olmadığını belirterek, "Sanırım sobanın üzerinde eşya kuruturken oldu. Olay anında oğlum buradaydı ama büyük ihtimal sobadan kaynaklı. Babam zaten hastaydı. Dumana maruz kalmış, hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Kaynak: AA