Ev Yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Erdemoğlu Mahallesinde Cuma Yalnız'a ait evinde henüz belirlenemeye bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yalnız, eşi Müzzeyen ve oğlu Burak Yalnız, yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilendi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenenler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.