Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi

BARTIN'da, 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Münevver Çetin (87) dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'a bağlı Derbent köyünde yaşayan Çetin ailesinin 2 katlı evinin üst katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, yangın sırasında evde olan Münevver Çetin, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Dumandan etkilenen Münevver Çetin, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevler evin çatısına da sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katı kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR