Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi

04.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:26
Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi

BARTIN'da, 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Münevver Çetin (87) dumandan etkilendi.

BARTIN'da, 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Münevver Çetin (87) dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'a bağlı Derbent köyünde yaşayan Çetin ailesinin 2 katlı evinin üst katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, yangın sırasında evde olan Münevver Çetin, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Dumandan etkilenen Münevver Çetin, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevler evin çatısına da sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katı kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi
Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi
Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi
Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi
Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Mesut Bakkal Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ev yandı, yaşlı kadın dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:26:28. #1.15#
title