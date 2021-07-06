'Ev ve süs hayvanı' tanımı değiştirildi
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'Ev ve süs hayvanı' tanımı değiştirildi

'Ev ve süs hayvanı' tanımı değiştirildi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmelikle 'ev ve süs hayvanı' tanımı; 'iş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanlar'...

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmelikle 'ev ve süs hayvanı' tanımı; 'iş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanlar' olarak değiştirildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 'ev ve süs hayvanı' tanımı; 'iş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanlar' olarak değiştirildi. 'Hayvan pazarı' tanımı yürürlükten çıkarılarak, yerine 'hayvan satış yeri' eklendi. 'Hükümet veteriner hekimi' tanımı da yürürlükten kaldırılarak, yerine 'resmi veteriner hekim' tanımı eklendi. 

100'DEN FAZLA KANATLI HAYVAN İÇİN ÜRETİM İZNİ

Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran kişilerin, hayvan sayısı ile bu hayvanların doğal yollarla üremesi sonucu hayvan sayısının belirtileni geçmesi durumunda fazla olan bireyler, öncelikle il şube müdürlüklerinin talep etmesi durumunda ücretsiz verilecek. İl şube müdürlüğü tarafından hayvanların alınmaması durumunda ise bu hayvanları bulunduran kişiler, kanatlılarda 50'ye, memeli ve sürüngenlerde ise 5 bireye kadar yıl içinde hibe ve satış yapabilecek. 100'den fazla kanatlı hayvan, 10'dan fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen kişiler, üretim izni alacak. 45'inci, 46'ncı ve 47'nci maddelerde belirtilen şartlara uymayan gerçek ve tüzel kişilerin hobi olarak hayvan bulundurma izinleri iptal edilecek. Hobi olarak hayvan bulundurma izinleri iptal edilen kişilerin, ellerinde bulunan yaban hayvanlarının değerlendirilmesine bakanlıkça karar verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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