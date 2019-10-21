Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik eğitim

21.10.2019 15:05

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, ev ve süs hayvanları satan iş yeri sahiplerine yönelik 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenecek.

Eğitim programı kapsamında, ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve iş yeri açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakımı ile beslenmesi konularında ev ve süs hayvanları satan iş yeri sahiplerine bilgilendirme sağlanacak. Eğitim programına katılmak isteyenlerin 24 Ekim tarihine kadar Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. İki gün sürecek eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: Bültenler