03.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:21

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır'da bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.



Koruma Kanunu kapsamında, Iğdır Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve kentte hizmet veren Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan işyerleri ekipler tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartarı, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı, petshopların ruhsat durumları incelendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA