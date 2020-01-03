Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi
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Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır'da bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.

03.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:21
Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır'da bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.


Koruma Kanunu kapsamında, Iğdır Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve kentte hizmet veren Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan işyerleri ekipler tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartarı, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı, petshopların ruhsat durumları incelendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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