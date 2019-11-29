Ev ve süs hayvanı satıcılarına sertifika

29.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:13

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM) tarafından ev ve süs hayvanları satışını yapan ve yapacak olanlara yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlendi.



Nevşehir'de ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAPEM (Kapadokya Eğitim Merkezi) tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince sertifikalı eğitim programı gerçekleştirildi.



25 kursiyerin katılımı ile Kapalı Pazaryeri içerisindeki Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM'de düzenlenen eğitimlerde kedi, köpek, akvaryum ve diğer pek çok türde hayvanların, bakımı ve barındırılmaları, hayvan davranışı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (CİTES), 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğine dair bilgiler aktarıldı.



Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere, ev ve süs hayvanları satışını yapmalarına olanak sağlayan sertifika verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA