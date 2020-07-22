Ev ve süs hayvanı satan işletmecilere eğitim verildi Sakarya Büyükşehir Belediyesince ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik sertifikalı eğitim düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik sertifikalı eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik sertifikalı eğitim verildi.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde şehir içi ve şehir dışından toplam 80 katılımcı yer aldı. Katılımcılar iş yeri kurma ve açmanın yanı sıra hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ile hayvan bakımı ve beslenmesi gibi konularda Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden gelen uzman eğitimcilerden 6 saatlik eğitim aldılar.

Katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilirken, bu sertifika ile katılımcılar pet shop ve benzeri iş yerleri açabilmek için gerekli olan ruhsatı alabilecekler.

Kaynak: AA