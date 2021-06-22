Ev ve mutfak eşyası sektörü ihracatta Sahraaltı Afrika'yı radarına aldı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen "EVSİD Connect Afrika Ülkeleri Sanal Ticaret Etkinlikleri" başladı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen "EVSİD Connect Afrika Ülkeleri Sanal Ticaret Etkinlikleri" başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, EVSİD üyesi 29 firmanın 64 Afrikalı alıcı ile bir araya geldiği etkinlikte, 400'den fazla iş görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevrim içi 4 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın sürdürülebilir hale gelmesi için bu gibi etkinliklerin sayısının artması gerektiğini belirtti.

Etkinliğin, Afrika'ya yönelik gerçekleştirilmesinin son derece doğru bir strateji olduğunu aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Afrika'nın genç nüfusu önemli bir avantaj. Bu coğrafya, dünya nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturuyor. Zengin bir enerji, altyapı ve alt kaynaklarına sahip. Kıta nüfusunun yüzde 60'ı ise 25 yaşın altında. Bunların yanında yakın zamanda imzalanan Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması da ticaretteki sınırları kaldırması açısından önemli bir fırsat olarak gözüküyor. Türkiye'nin bu ülkelere hiç ihraç etmediği 102 farklı ürün tespit ettik. Afrika ülkeleri söz konusu 102 ürünü dünyadan 1 milyar 542 milyon dolarlık bir ithalat yaparak satın alıyor. Ülkemiz, bu ürünlerde dünyaya 3 milyar dolarlık mal satarken bu bölgeye maalesef hiç satmıyor."

"Lojistik merkez desteklerini kullanmayı şiddetle tavsiye ediyorum"

İsmail Gülle, şu anda Türkiye'nin ihraç ürünlerine ciddi bir talep olduğunu belirterek, devletin çıkarmış olduğu lojistik merkezi desteklerini sektörün şiddetle kullanması gerektiğini vurguladı.

Afrika'nın mevcut durumu ve lokasyonu kullanılarak buralarda mutlaka kalıcı merkezler üretilmesi gerektiğini kaydeden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle temel ihtiyaç maddeleri çerçevesindeki ürünlerin buralarda çok ciddi bir avantaj sağlayacağına inanıyorum. Buralarda bir sektör kümelenmesi yaparak lojistik merkezi kurmamız çok faydalı. Sektörü çok hızlı bir şekilde hedeflerine ulaştırır. Hem dağıtımda hem de orada pazarda olmak adına çok büyük bir avantaj. Devletin çok ciddi bir desteği mevcut. Bunu iyi okumak ve kullanmak lazım. Heyetler, fuarlar gidip gelinir ancak orada kalıcı ve merkezde olmak, ürünlerin yerinde satışı ve dağıtımı bize büyük bir avantaj sağlar."

"Sahraaltı Afrika'ya ihracatı artırmayı hedefliyoruz"

EVSİD Başkanı Talha Özger ise ihracatçı sektörlerin Afrika'daki mevcut potansiyeli çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Afrika, ev ve mutfak eşyası sektöründe global ölçekte yüzde 3,5'lik paya sahip ancak bizim ihracatımızdaki payı yüzde 15,5 seviyelerinde. En büyük 3. ihracat pazarımız. Bölgeye gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 71'lik bölümünü ise Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus'tan oluşan Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Afrika ülkeleri ev ve mutfak eşyası ithalatı son 5 yılda yüzde 53 büyümesine rağmen özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerindeki pazar payımız oldukça düşük. Buradaki hedefimiz sadece bir heyet organize etmek değil, bölge ile ilgili orta ve uzun vadeli projeler geliştirmek. EVSİD olarak çok uzaklara gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan