Ev ve Mutfak Eşyalarında Yeni Hedef İngiltere

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) gözünü 4 milyar dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatı ile dünyanın en büyük dördüncü pazarı olan İngiltere'ye dikti. İngiltere'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, şimdiye kadar yeterince değerlendirilemeyen bu pazara 22 firma ile çıkarma yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yılı 2.5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2019 için 3 milyar dolar hedef koyan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, URGE projesinin dördüncü yurtdışı faaliyetini İngiltere'ye düzenleme kararı aldı. Mart ayının 24-28'si arasında Londra ve Birmingham'da düzenlenecek UR-GE faaliyetine İngiltere'den 50 firmanın katılması bekleniyor.

İngiltere'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 4 milyar dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatı ile ABD, Almanya ve İtalya'dan sonra en büyük dördüncü pazar olduğuna işaret eden EVSİD Başkanı Burak Önder, "İngiltere maalesef aynı zamanda ülkemiz tarafından yeterince değerlendirilemeyen bir potansiyele sahip. Son üç yılda inişli çıkışlı bir grafik izleyen ihracatımıza rağmen, Çin ve Almanya'dan sonra İngiltere'nin üçüncü büyük ithalatçısı olmamız sevindirici olmakla beraber, birim ihracat değeri bakımından Çin'in gerisinde kalmış olmamız bir o kadar da düşündürücü" dedi.

24-28 Mart 2019 tarihleri arasında URGE projesi kapsamında İngiltere'ye düzenlemeyi planladıkları yurtdışı faaliyetinin bu açıdan büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Önder, üç gün sürecek program kapsamında, proje katılımcısı firmaların pazarı yerinde incelemelerini ve direk ithalatçı, distribütör ve zincir mağazalar ile ikili iş gerçekleştirmelerini hedeflediklerini anlattı.

Önder, "Program kapsamında, Londra'da pazar ziyaretlerinin ardından iş görüşmeleri gerçekleştirilecek ve Birmingham'da bu görüşmeler devam edecek. Toplamda 22 Türk firmasının katılım sağladığı etkinliğe, yaklaşık 50 İngiliz alıcının katılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

2018/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İngiltere Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti harcamaları, Ticaret Bakanlığı'nca yüzde 75 oranında destekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA