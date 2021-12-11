Ev ve mutfak eşyaları sektöründe ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalar sürüyor

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, düzenledikleri Back 2 Basics etkinliğinde, 18 Avrupa ülkesinden 30 alıcı firmayı üretici ile buluşturduklarını belirtti. Özger, "Katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ihracat için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandeminin gidişatı bizler için 2022 yılının da fuarlar açısından zorlu geçeceğini gösteriyor. Birçok ülke ürün tedariği konusunda sorun yaşarken Türkiye olarak bizlerin üretimimizi artırarak devam etmemiz ve piyasayı doyurabilmemiz bu dönem için gerçekten büyük bir avantaj. Konuk alıcı firmaların tamamına yakını gerek ürün çeşitliliği gerekse kalite olarak Türk ürünlerini beğendiklerini ve yakın dönemde farklı ürün gruplarını da içine alacak şekilde Türk firmalarından alımlarını artıracaklarını ifade etti" dedi.

Sektörün ihracat rakamının ilk 11 aylık dönemde 3 milyar dolar seviyesini aştığını söyleyen Özger, "Sektörü daha da ileriye taşıyabilmek için farklı enstrümanları da kullanmamız gerekiyor. Daha çok AR-GE yapmalı, markalaşma ve endüstriyel tasarım alanında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Pazarlama faaliyetleri konusunda da ezberleri bozmamız, farklı düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Özger, üreten ve ihracat vizyonuna sahip tüm firmaları yurt dışındaki alıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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