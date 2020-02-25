Ev ve mutfak eşyaları sektörü rotayı yurt dışına çevirdi

25.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:31

EVSİD Başkanı Önder, "Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da ve güçlü olduğumuz Avrupa'da orta ve uzun vadede kalıcı hale gelmek için stratejiler üretiyoruz. Sadece Amerika pazarı için bir çalışma grubu kurduk. Yeni dönemde birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizle rekabet etmeliyiz." dedi.