Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ihracatta Sahra Altı Afrika'yı radarına aldı
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Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ihracatta Sahra Altı Afrika'yı radarına aldı

Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ihracatta Sahra Altı Afrika'yı radarına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü toplam ihracata katkı vermek adına geliştirdiği katma değeri yüksek projeleri sırasıyla hayata geçiriyor.

Geçen yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü toplam ihracata katkı vermek adına geliştirdiği katma değeri yüksek projeleri sırasıyla hayata geçiriyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin düzenlediği 'EVSİD Connect Afrika Ülkeleri Sanal Ticaret Etkinlikleri' başladı. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Sahra Altı Afrika ülkelerine yönelik özel stratejiler geliştirmek istediklerini ve sektör olarak bu bölgedeki pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özger, ihracatçı sektörlerin Afrika'daki mevcut potansiyeli çok iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "2015'ten bu yana 20 farklı ülkede 36 etkinlik gerçekleştirdik. Salgın sürecinden dolayı 2021 yılında da heyetlerimizi sanal ortama taşımayı başardık. İlkini Latin Amerika bölgesine, ikincisini ise Avrupa pazarına yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde 28 ülkeden 81 alıcı firma ile 571 iş görüşmesine imza attık. Tek bir ülkeye değil bölgeyi kapsayacak etkinlikler düzenliyoruz. Afrika ev ve mutfak eşyaları sektöründe global ölçekte yüzde 3,5'lik paya sahip. Ancak bizim ihracatımızdaki payı yüzde 15,5 seviyelerinde. En büyük 3'üncü ihracat pazarımız. Bölgeye gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 71'lik bölümünü ise Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus'tan oluşan Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Afrika ülkeleri ev ve mutfak eşyaları ithalatı son 5 yılda yüzde 53 büyümesine rağmen özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerindeki pazar payımız oldukça düşük. Buradaki hedefimiz sadece bir heyet organize etmek değil, bölge ile ilgili orta ve uzun vadeli projeler geliştirmek. Çok uzaklara gitmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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