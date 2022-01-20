Ev ve işyerlerini soyan hırsızlık şebekesi çökertildi

ÇİVRİL, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 1 ev ve 2 iş yerini soyan hırsızlık şebekesinin 6 üyesi, JASAT'ın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Çivril ilçesinde meydana gelen ev ve işyerindeki hırsızlık olayları ile ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler Mustafa K. 30 yaşında toplam 5 adet suç kaydı var. Gürkan K. 33 yaşında toplam 19 adet suç kaydı var. Şahin Ö. 23 yaşında toplam 14 adet suç kaydı var. Turgut K. 18 yaşında toplam 6 adet suç kaydı var. Erdoğan Ç. 30 yaşında toplam 15 adet suç kaydı var. Ali B. 27 yaşında toplam 3 adet suç kaydı var. 6 şüpeli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ